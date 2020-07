Wakil Menlu AS Gelar Pertemuan dengan Beberapa Pejabat Diplomasi Korsel Selasa Ini

Photo : YONHAP News

Otoritas diplomasi Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar pembicaraan di kantor Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Rabu (08/07/20) setelah pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha.Biegun selanjutnya menemui Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Sei-young untuk bertukar pendapat tentang keseluruhan hubungan antara Korea Selatan dan AS. Jumpa pers singkat rencananya akan diadakan setelah pertemuan itu.Tampaknya keduanya akan mengeluarkan pendapat masing-masing terkait isu-isu yang dimiliki oleh kedua pihak seperti perundingan pembagian biaya pertahanan dan perluasan pertemuan tujuh negara utama atau G7 yang digerakkan oleh AS.Biegun juga menggelar pertemuan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon untuk membahas berbagai urusan terkait situasi terkini di Semenanjung Korea, masalah terkait pembentukan kelompok kerja antara Korea Selatan-AS, penyambungan rel kereta api antar-Korea, dan sebagainya.Setelah pertemuan dengan Lee, Biegun rencananya akan menggelar jumpa pers singkat.Pada hari Kamis (09/07/20) besok, Biegun diketahui akan mengunjungi Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae untuk menemui Kepala Badan Intelijen Nasional Korea Selatan yang baru, Suh Hoon.