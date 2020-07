Korsel dan AS Komitmen Kerja Keras untuk Dilanjutkannya Dialog dengan Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sepakat akan mendesak Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon dan Wakil Menteri Luar Negeri AS, Stephen Biegun menyampaikan pesan mereka terhadap Korea Utara usai pertemuan mereka di Seoul pada hari Rabu (08/07/20).Dalam lawatannya ke Seoul kali ini, Biegun tidak mengusulkan kepada Korea Utara untuk melakukan pertemuan bilateral, tetapi dia mengatakan AS sepenuhnya mendukung pemerintah Korea Selatan dalam kerja sama antar-Korea, demi menciptakan lingkungan yang stabil dan aman di Semenanjung Korea.AS sebelumnya menegaskan prinsipnya bahwa perkembangan hubungan antar-Korea harus bergejak maju seiring dengan proses denuklirisasi Korea Utara.Biegun juga melontarkan bahwa AS telah bersedia untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara, jika pemimpin Kim Jong-un berniat untuk melakukan perundingan.Keduanya telah membahas secara intensif cara-cara untuk dimulainya kembali dialog dengan Korea Utara secepat mungkin dan Biegun kembali memastikan bahwa AS bersikap fleksibel ketika negosiasi antara Korea Utara dan AS dilanjutkan ke depannya.Sebelumnya, Biegun melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha dan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Sei-young.Dalam hal perundingan pembagian biaya pertahanan yang tengah menghadapi kebuntuan, kedua negara berkomitmen untuk mengeluarkan hasil yang dapat saling diterima oleh kedua pihak dalam beberapa waktu ke depan.