Trump Akan Lakukan KTT Ketiga dengan Kim Jong-un Jika Bermanfaat

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah menyatakan bahwa dia terbuka untuk kemungkinan pertemuan puncak lainnya dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un.Dalam sebuah wawancara dengan siaran AS, Grey Television pada hari Selasa (07/07/20) waktu setempat, Trump mengatakan ia memahami bahwa Korea Utara ingin bertemu dan AS pasti akan bersedia untuk melakukan pertemuan, ketika ditanya apakah dia mengantisipasikan pertemuan puncak ketiga dengan Kim Jong-un.Trump melanjutkan bahwa ia percaya jika Hillary Clinton memenangkan pemilihan presiden AS yang terakhir, maka saat ini AS berada dalam perang besar dengan Korea Utara.Semua orang mengira dia akan memulai perang, tetapi sebaliknya dia telah menarik mundur pasukan AS dari konflik di Timur Tengah.Trump juga mengatakan dia akan melakukan pertemuan dengan Kim Jong-un jika menurutnya pertemuan tersebut akan bermanfaat. Dia kemudian mengatakan pertemuan puncak mungkin akan bermanfaat, sembari menekankan hubungannya yang baik dengan Kim.