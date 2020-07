Wakil Menlu AS Lakukan Kunjungan ke Cheongwadae pada Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun pada hari Kamis (09/07/20) akan mengunjungi Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae untuk menemui Suh Hoon, yang baru diangkat sebagai Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan.Dalam jadwal kunjungannya yang terakhir itu, Biegun dan Suh membicarakan isu pemulihan dialog antara Korea Utara dan AS.Sebelumnya pada hari Rabu (08/07/20) kemarin saat bertemu dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Biegun mengatakan AS mendukung kerja sama antar-Korea.Meskipun tidak berencana untuk bertemu dengan pihak Korea Utara dalam kunjungannya ke Korea Selatan kali ini, Biegun menyatakan tekad AS untuk berdialog dengan Korea Utara. Ia juga meminta Kim Jong-un untuk menunjuk orang yang akan berdialog dengannya.Usai kunjungan ke Cheongwadae tersebut, Biegeun diketahui akan menghadiri jamuan makan siang bersama dengan pejabat Kedutaan Besar AS di Seoul lalu bertolak menuju Jepang.