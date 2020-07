Pentagon: Pelaksanaan Latihan Militer Gabungkan Korsel-AS Ditetapkan Berdasarkan Keperluan Aliansi

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan latihan militer gabungan yang dijadwalkan pada bulan depan akan ditetapkan di tingkat aliansi Korea Selatan dan AS.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS, John Supple menjawab e-mail KBS tentang pelaksanaan latihan militer Korea Selatan dan AS, bahwa pihaknya bekerja dengan mitranya Korea Selatan untuk latihan militer gabungan keduanya agar dapat memenuhi keperluan dan persyaratan aliansi.Supple juga menyebutkan skala dan volume serta fokus dari latihan militer gabungan tersebut akan dibuat berdasarkan kerangka aliansi Korea Selatan dan AS.Otoritas militer Korea Selatan dan AS tengah membicarakan pola dan skala latihan militer gabungan yang rencananya diadakan pada bulan Agustus mendatang.Akan tetapi, sebagian pihak menyerukan jadwal latihan militer gabungan itu harus diatur kembali karena pandemi COVID-19 dan kemungkinan perundingan dengan Korea Utara.Sebelumnya pada tanggal 2 Juli lalu, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Moon Hong-sik mengatakan jadwal latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS masih dibicarakan.