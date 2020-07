Pejabat Tinggi Korsel dan AS Sepakat untuk Pulihkan Dialog Korut-AS

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun dan Ketua Badan Keamanan Nasional Korea Selatan, Suh Hoon sepakat untuk memulihkan dialog Korea Utara dan AS berdasarkan aliansi Korea Selatan dan AS.Biegun dan Suh menggelar pertemuan di Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae pada hari Kamis (09/07/20) pagi dan membicarakan langkah-langkah untuk memajukan proses perdamaian Semenanjung Korea, selain berbagi penilaian terkini tentang kondisi Korea Utara.Dalam kesempatan itu, Suh menegaskan aliansi dengan AS merupakan dasar kebijakan diplomasi dan keamanan Korea Selatan dan kemudian mengajak kedua negara untuk meneruskan komunikasi yang erat.Menurut Cheongwadae, Biegun juga mengonfirmasi tekad kuat pemerintah AS untuk aliansi Korea Selatan dan AS.Di samping itu, Suh meminta Biegun untuk melakukan upayanya dalam memulihkan dialog antara Korea Utara dan AS, sementara Biegun menegaskan pentingnya pemulihan dialog dengan Korea Utara dan menjanjikan kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dalam hal tersebut.Kedua pihak juga membicarakan berbagai isu bilateral maupun isu internasional, selain sepakat untuk menyelesaikan perundingan untuk pembagian biaya pertahanan Korea Selatan dan AS.