Kim Yo-jong: KTT Korut-AS Tidak Akan Terjadi Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea, Kim Yo-jong telah menolak kemungkinan pertemuan puncak dengan Amerika Serikat (AS) pada tahun ini, tetapi tetap membiarkan pintu terbuka untuk pembicaraan.Dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh Kantor Pusat Berita Korea Utara (Korean Central News Agency, KCNA), Kim Yo-jong mengatakan hal tersebut adalah pendapat pribadinya, tetapi pertemuan puncak antara Korea Utara dan AS tidak akan terjadi dalam tahun ini. Namun ia menambahkan bahwa "tidak akan ada yang pernah tahu" apa yang akan terjadi.Kim mengatakan KTT lain "tidak perlu dan tidak berguna" untuk Korea Utara jika kedua pihak tidak dapat menyelesaikan perbedaan mereka.Dia mengatakan, Korea Utara tidak menyatakan tidak akan melakukan denuklirisasi, tetapi tidak dapat melakukan denuklirisasi saat ini.Sembari menekankan bahwa kedua belah pihak perlu untuk mengambil tindakan simultan dan paralel untuk mewujudkan denuklirisasi Semenanjung Korea, Kim meminta AS untuk mengubah kebijakannya secara permanen dan sepenuhnya.Sementara itu, Kim mengatakan bahwa hubungan antara kakaknya Kim Jong-un dan Presiden AS, Donald Trump tetap baik dan Kim mengatakan kepadanya untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Trump, sembari berharap dia sukses dalam pekerjaannya.