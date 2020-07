Nilai Ekspor Produk TIK Korsel Mencapai 15 Miliar Dolar AS pada Juni 2020

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Korea Selatan pada Juni 2020 dibukukan sebanyak 14,96 miliar dolar AS, naik satu persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya.Berdasarkan statistik sementara impor dan ekspor TIK untuk Juni 2020 yang dirilis oleh Kementerian Sains, Teknologi, Informasi, dan Telekomunikasi Korea Selatan pada hari Senin (13/07/20), nilai impor ikut mengalami kenaikan 4,8 persen dalam periode yang sama, tercatat mencapai 8,96 miliar dolar AS, sehingga suplus perdagangannya untuk sementara waktu tercatat sebanyak 5,99 miliar dolar AS.Ekspor terus menguat di bidang komputer dan perangkat periferal, serta memori tambahan yang masing-masing mengalami kenaikan 84,5 persen dan 152,2 persen.Akan tetapi, ekspor semikonduktor turun 0,5 persen dan ekspor telepon genggam juga mengalami penurunan hingga 10,6 persen akibat penurunan permintaan ponsel pintar secara global.China menduduki peringkat teratas sebagai negara tujuan ekspor produk TIK Korea Selatan dengan mencapai 7,28 miliar dolar AS, disusul oleh Vietnam sebanyak 2,13 miliar dolar AS dan Amerika Serikat sebesar 1,94 miliar dolar AS.