Jenazah Pahlawan Perang Korea Dimakamkan di Pemakaman Nasional Daejeon

Photo : YONHAP News

Upacara pemakaman almarhum pahlawan Perang Korea, Paik Sun-yup berlangsung pada Rabu (15/07/20) pagi di Asan Medical Center, Seoul.Angkatan Darat Korea Selatan mengatakan bahwa setelah upacara tersebut, jenazah Paik akan diangkut dan dimakamkan di Pemakaman Nasional Daejeon pada pukul 11.30 waktu Korea.Para pejabat tinggi militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan menghadiri upacara tersebut, termasuk Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo dan Komandan Pasukan Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK), Robert Abrams.Abrams juga akan menghadiri pemakaman bersama dengan Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris.Angkatan Darat Korea Selatan mengatakan mereka meminimalkan jumlah orang yang menghadiri upacara pemakaman dan penguburan karena pandemi COVID-19.Paik adalah seorang pahlawan Perang Korea dan jenderal bintang empat pertama Korea Selatan. Ia meninggal dunia pada hari Jumat (10/05/20) di usia 99 tahun.Kematiannya memicu kontroversi di mana ia harus dimakamkan karena dugaan kegiatannya yang pro-Jepang, tetapi pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menguburkan jenazahnya di pemakaman nasional atas permintaan keluarganya.