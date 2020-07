Wisatawan Penggemar Hallyu Keluarkan Rata-rata Seribu Dolar AS pada Tahun Lalu

Photo : YONHAP News

Penggemar Hallyu atau gelombang budaya Korea Selatan yang mengunjungi Korea Selatan karena K-Pop, diketahui mengeluarkan rata-rata sekitar 1,2 juta won pada tahun 2019 lalu.Mereka mengatakan bahwa BTS dan Super Junior adalah bintang K-Pop favorit mereka.Menurut laporan Penelitian Pasar Pariwisata Hallyu yang dibuat oleh Organisasi Pariwisata Korea (Korea Tourism Organisation) pada hari Kamis (16/07/20), setiap wisatawan tersebut mengeluarkan uang sebanyak 1.007 dolar AS, yang terdiri dari 302 dolar AS untuk belanja, 184 dolar AS untuk penginapan, 155 dolar AS untuk makan dan minum, hinga 138 dolar untuk belanja terkait Hallyu.Jumlah wisatawan Hallyu pada tahun lalu diperkirakan sebanyak 7,4 persen dari seluruh jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Korea Selatan, dan angka tersebut mencapai 116.422 orang.Jika menggabungkan dengan mereka yang menikmati kebudayaan Korea selain bintang K-Pop, jumlahnya mencapai 8.553.234 orang, mencapai 55,3 persen dari seluruh wisatawan asing yang mengunjungi Korea Selatan pada tahun lalu.Dengan demikian, pengaruh K-Pop cukup besar untuk menarik wisatawan asing ke Korea Selatan.Wisatawan pencinta K-Pop dalam kunjungan mereka ke Korea Selatan membeli barang-barang yang berkaitan dengan bintang K-Pop, mengunjungi tempat-tempat dipasangnya iklan idola mereka, lokasi syuting video musik, kafe yang dikelola bintang K-Pop, dan lainnya.