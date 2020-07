AS Cabut Pembatasan Perpindahan untuk 6 Pangkalan Militer AS di Korsel

Photo : KBS News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyatakan pihaknya telah mencabut langkah pembatasan perpindahan yang diambil karena COVID-19 di enam pangkalan militernya di Korea Selatan.Menurut Kementerian Pertahanan AS pada hari Jumat (17/07/20), pembatasan perpindahan itu dicabut di 90 unit dari 231 unit pangkalan militernya di seluruh dunia termasuk AS.Akses keluar masuk pangkalan militer tersebut kini terbuka dengan bebas, baik untuk prajurit AS maupun warga sipil.Enam pangkalan militer di Korea Selatan juga semuanya telah dibebaskan dari langkah pembatasan perpindahan tersebut.Kementerian Pertahanan AS menerangkan pembatasan perpindahan dapat dicabut jika jumlah kasus COVID-19 berkurang selama dua minggu dan tidak ada orang yang dikarantina.Namun, sebelas orang prajurit AS yang tiba di Korea Selatan baru-baru ini dikonfirmasi positif COVID-19 sehingga harus tetap waspada meskipun pihak militer AS di Korea Selatan mengatakan akan mengontrolnya.