Photo : YONHAP News

Film "Peninsula" yang disutradarai oleh Yeon Sang-ho berhasil mengumpulkan lebih dari 350 ribu penonton pada hari pertama pemutarannya.Film itu juga mencetak rekor tertinggi dalamSingapura dan Taiwan yang memutarkannya secara serentak.Rekor "Peninsula" ini memperbarui rekor film terlaris dalam tahun ini yang sebelumnya, yaitu "The Man Standing Next". Film ini tercatat ditonton oleh 252 ribu orang pada hari pertama pemutarannya.Di Singapura yang kembali mengoperasikan bioskop dengan memutar film Korea Selatan ini, film "Peninsula" berhasil memperoleh penjualan tiket sebesar 147 ribu dolar Singapura.Di Taiwan, film "Peninsula" diputar di 300 bioskop layaknyaHollywood dan berhasil memperoleh penjualan tiket sebesar 800 ribu dolar AS.Film "Peninsula" telah diundang ke Festival Film Cannes dan dijual ke 190 negara.Film ini merupakan sekuel dari film zombie Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2016 berjudul, "Train to Busan" dan akan segera diputar bertahap di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Eropa mulai bulan ini hingga Agustus mendatang.