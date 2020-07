Anggota Parlemen AS Tolak Pemangkasan Pasukan Militer Amerika di Korsel

Photo : YONHAP News

Anggota Parlemen Amerika Serikat (AS) mengkritik keras berita media yang melaporkan bahwa Presiden AS, Donald Trump hendak memangkas jumlah pasukan militer Amerika di Korea Selatan demi menekan Korea Selatan dalam pembagian biaya pertahanan antara kedua negara.Ketua Subkomite Asia-Pasifik dan Nonproliferasi di Majelis Rendah AS, Ami Bera menyatakan lewat akun Twitter-nya pada hari Minggu (19/07/20) waktu setempat, bahwa langkah yang hendak diambil oleh Trump pasti akan menjadi keputusan yang tidak bertanggung jawab. Hubungan kemitraan dengan Korea Selatan tidak hanya menjamin perdamaian dan kemakmuran regional, tetapi juga menjaga keamanan AS.Seorang anggota Partai Republik AS juga mengkritik langkah Trump sebagai bukti "ketidakmampuan strategis", dan seorang anggota lainnya juga menekankan pentingnya penempatan pasukan Amerika di Korea Selatan karena AS dan Korea Selatan harus bekerja sama.Rencana Presiden Trump untuk memangkas jumlah pasukan militer Amerika di Korea Selatan mendapat banyak kritik dan pertentangan di kalangan anggota parlemen AS.