Menhan AS: Kemhan AS Tidak Perintahkan Pemangkasan Pasukan Militernya di Korsel

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper mengatakan AS merupakan salah satu negara Indo-Pasifik dan penempatan pasukan militer AS dapat memperkuat fleksibilitas strategisnya.Esper dalam webinar untuk International Institute for Strategic Studies (IISS) pada hari Selasa (21/07/20) menegaskan bahwa kepentingan di wilayah tersebut memengaruhi keamanan dan keuntungan AS.Dia mengatakan kondisi keamanan militer di seluruh dunia tengah berubah dengan pesat dan setiap pihak yang bersangkutan harus menanggulanginya dengan cepat.Pernyataan Esper tersebut ditafsirkan untuk memperkuat kemampuan respon cepat militer AS yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun terakhir.Terkait isu pemangkasan pasukan militer AS di Korea Selatan, Esper mengatakan dirinya tidak pernah memerintahkan hal terserbut.Sementara itu, Kementerian Pertahanan AS dalam laporannya untuk media menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS mengadakan pembicaraan lewat telepon dan mengonfirmasi aliansi erat antara kedua negara dan tujuan untuk denuklirisasi lengkap Korea Utara serta perdamaian permanen di Semenanjung Korea.