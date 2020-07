AS Desak Provider Korsel, LG Uplus untuk Beralih dari Huawei ke “Pemasok Tepercaya”

Photo : KBS News

Seorang pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Amerika Serikat mendesak provider telekomunikasi asal Korea Selatan, LG Uplus dan operator telekomunikasi lainnya yang menggunakan produk Huawei untuk beralih ke "vendor tepercaya."Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pada hari Rabu (22/07/20) waktu setempat, bahwa Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Komunikasi Siber dan Kebijakan Informasi, Robert Strayer membuat pernyataan tersebut sehari sebelumnya selama konferensi video dengan wartawan.Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan terhadap seorang reporter yang menanyakan apakah AS berencana untuk memberikan insentif jika perusahaan Korea Selatan memutuskan untuk berhenti menggunakan peralatan yang dibuat oleh raksasa telekomunikasi China tersebut.Strayer mengatakan bahwa AS memandang ini sebagai "masalah keselamatan yang serius" dan mendesak perusahaan seperti LG UPlus untuk pindah dari vendor yang tidak disetujui tersebut ke vendor yang tepercaya.Dalam hal insentif, pejabat tersebut mengatakan bahwa AS mungkin tidak akan memberikan insentif keuangan bagi perusahaan untuk melakukan perubahan tersebut.Dia menolak anggapan bahwa biayanya akan terlalu mahal untuk mengganti seluruh peralatan, sembari mengatakan bahwa kepentingan keuangan mereka adalah untuk berpindah secepat mungkin ke pemasok yang tepercaya.