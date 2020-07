Biegun: Kemhan AS Tidak Pernah Usulkan Pemangkasan Pasukan Militernya di Korsel

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Stephen Biegun mengutip pernyataan Menteri Pertahanan AS, Mark Esper bahwa kementeriannya tidak pernah menyerahkan usulan untuk memangkas pasukan militernya di Korea Selatan.Hal itu disampaikannya kepada komite diplomasi senat AS ketika ditanya soal pemangkasan pasukan militer AS di Korea Selatan pada hari Kamis (23/07/20).Esper sebelumnya mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan pemangkasan pasukan militer AS di Korea Selatan, kemudian Biegun memperjelas bahwa pihaknya tidak pernah mengusulkan pemangkasan tersebut kepada Presiden AS, Donald Trump.Namun ketika menjawab pertanyaan tersebut, Biegun menyinggung negosiasi pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS.Menurutnya, pembagian biaya pertahanan dan alokasi anggaran adalah masalah yang harus diselesaikan oleh kedua sekutu. Ia menambahkan bahwa AS dan Korea Selatan harus membicarakan strategi untuk mempertahankan aliansi yang telah terjalin selama 75 tahun.Sebutan itu dapat ditafsirkan bahwa isu pemangkasan pasukan militer AS di Korea Selatan dapat dimanfaatkan dalam negosiasi pembagian biaya pertahanan antara kedua negara.