Calon Menteri Unifikasi Korsel: Kim Yo-jong Masih Berminat untuk Berdialog dengan AS

Photo : YONHAP News

Calon Menteri Unifikasi Korea Selatan, Lee In-young mengatakan meskipun hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) terhenti sekalipun, namun hubungan antar-Korea harus terus berjalan.Lee pada hari kedua uji kelayakan dan kepatutan parlemen yang diadakan pada hari Kamis (23/07/20) ini, ia menuturkan dirinya akan menciptakan perubahan yang berani untuk memutarbalikkan waktu antara dua Korea dan Korea Utara-AS.Lee menilai permintaan Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buruh Korea, Kim Yo-jong untuk mendapatkan DVD rekaman acara peringatan Hari Kemerdekaan AS menandai bahwa Korea Utara masih berminat untuk berdialog dengan AS.Mengenai pertanyaan tentang solusi kreatif untuk denuklirisasi Korea Utara, Lee menjawab masalah Korea Utara dapat diselesaikan setelah memulihkan kepercayaan satu sama lain melalui kolaborasi pertukaran kemanusiaan.Ketika salah satu anggota Partai Demokrat Korea menanyakan cara untuk membuat AS paham dalam hal memecahkan masalah Semenanjung Korea, Lee menekankan hubungan antar-Korea harus dikembangkan secara terpisah dengan hubungan antara Korea Utara dan AS.Lee juga menyatakan dirinya berpendapat revisi undang-undang maupun rancangan undang-undang baru diperlukan untuk melarang penyebaran selebaran propaganda anti-Korea Utara.