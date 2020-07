AS: Korut Harus Kembali ke Keterlibatan Diplomatik

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Amerika Serikat (AS) telah berulang kali menyerukan agar Korea Utara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB dan kembali ke keterlibatan diplomatik.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Kamis (23/07/20) waktu setempat, bahwa Asisten Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David Stilwell melakukan panggilan saat konferensi video pada hari Senin (20/07/20) dengan pejabat senior dari negara-negara anggota KTT Asia Timur (East Asia Summit, EAS).Stilwell dilaporkan mendorong negara-negara EAS untuk mengatasi "tantangan keamanan regional yang mendesak" termasuk Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong, krisis Rohingya, dan meningkatnya kekerasan di negara bagian Rakhine di Myanmar dan Korea Utara.Pejabat AS tersebut mengatakan bahwa Korea Utara harus mematuhi Resolusi Dewan Keamanan PBB dan kembali ke keterlibatan diplomatik.Kementerian tersebut mengatakan bahwa Stilwell juga menegaskan kembali komitmen AS untuk Indo-Pasifik dan dukungan untuk kedaulatan dan tatanan internasional.