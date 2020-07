Menhan Korsel: Korsel Terus Hormati Peran Komando PBB Setelah Transfer OPCON

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan akan terus menghormati peran Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Command, UNC) bahkan setelah transfer hak kontrol operasi perang (OPCON) yang berdasarkan kondisi.Jeong membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pesan kepada Komandan UNC, Robert Abrams menandai peringatan 70 tahun pendirian UNC.Jeong bersumpah untuk mengembangkan hubungan antara Kepala Staf Gabungan (Join Chiefs of Staff, JCS) Korea Selatan, UNC, Komando Pasukan Gabungan (Combined Forces Command, CFC) dan Komandan Pasukan Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK), berdasarkan semangat gotong royong dan rasa hormat.Jeong menambahkan bahwa UNC dan militer Korea Selatan akan mempertahankan gencatan senjata di bawah kerja sama erat dan ia mengharapkan upaya berkelanjutan untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea.Pernyataan ini muncul ketika kedua belah pihak memulai pembicaraan tahun lalu tentang wewenang UNC di Semenanjung Korea setelah pemindahan OPCON.Korea Selatan menyerahkan kendali operasional militernya ke UNC yang dipimpin AS selama Perang Korea tahun 1950-1953. Korea Selatan mendapatkan kembali kendali operasional militernya selama masa damai pada tahun 1994. Tetapi AS masih memiliki kontrol operasional militer terhadap Korea Selatan selama masa perang.