Anak Kedua dari Keluarga Perusahaan Kapal Sewol Ditangkap di AS

Photo : YONHAP News

Anak kedua dari mendiang Yoo Byung-eun yang bertanggung jawab atas kasus tenggelamnya kapal Sewol ditangkap di Amerika Serikat (AS).New York Times mengabarkan pada hari Kamis (23/07/20) waktu setempat, dengan mengutip pengumuman dari Kementerian Kehakiman AS, bahwa Marshal AS telah menangkap Yoo Hyuk-kee di kediamannya di New York pada hari Rabu (22/07/20).Kementerian Kehakiman AS menyatakan penangkapan Yoo dilakukan atas permintaan pemerintah Korea Selatan.Yoo dicurigai terlibat dalam kegiatan penggelapan dana senilai 169 juta dolar AS dari gereja dan Chonghaejin Marine Company yang dikelola oleh keluarganya.Kapal Sewol yang dimiliki oleh Chonghaejin Marine Company tenggelam di Laut Kuning pada tanggal 16 April 2014 dan menelan lebih dari 300 orang korban jiwa.Dalam penyelidikan kasus tenggelamnya kapal Sewol, diketahui dana yang dipakai untuk fasilitas dan pengelolaan kapal Sewol disalahgunakan oleh keluarga Yoo.