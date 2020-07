WHO Akan Adakan Pertemuan Darurat Terkait COVID-19 Minggu Ini

Photo : KBS News

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) akan mengadakan pertemuan darurat para ahli baru pada minggu ini untuk meninjau pandemi COVID-19.Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan pertemuan komite darurat yang direncanakan pada hari Kamis (30/07/20) selama konferensi pers virtual di kantor pusat WHO di Swiss.Ghebreyesus mengatakan bahwa hari Kamis ini akan menandai enam bulan sejak WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dan pandemi itu terus meningkat.Pertemuan darurat keempat terkait COVID-19 ini akan menilai pandemi dan menyampaikan rekomendasinya kepada Ghebreyesus yang menyebut darurat kesehatan global saat ini adalah "yang terparah".Ghebreyesus menyebut pertemuan darurat itu dilakukan karena lebih dari 16 juta kasus COVID-19 telah dikonfirmasi di seluruh dunia dengan hampir 650 ribu kasus kematian tercatat sejak pandemi itu dimulai akhir tahun lalu.