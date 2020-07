Presiden Moon Harap Kondisi Ekonomi Membaik pada Kuartal Ketiga

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in mengatakan bahwa ada harapan kondisi ekonomi membaik mulai kuartal ketiga tahun ini apabila ada upaya antara pemerintah dan kalangan sipil.Dalam pertemuan dengan para sekretaris senior dan penasihat presiden pada hari Senin (27/07/20) kemarin, kondisi ekonomi Korea Selatan menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan kondisi ekonomi negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) di tengah resesi saat ini.Presiden Moon memperkirakan bahwa permintaan domestik pada kuartal ketiga pasti akan membaik karena perbaikan telah terlihat sejak kuartal kedua.Ditambahkan pula, selisih penurunan nilai ekspor juga semakin berkurang mulai bulan Juli ini, karena ekspor produk-produk utama semakin meningkat, antara lain semikonduktor tipe memori non-volatil, OLED, telepon pintar, dan mobil ramah lingkungan.Presiden Moon mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan juga meningkatkan dukungan di berbagai bidang untuk memecahkan kesulitan yang dialami perusahaan sembari melakukan berbagai upaya agar kebijakan "New Deal Gaya Korea" menjadi daya gerak pemulihan ekonomi, dengan cara menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi.