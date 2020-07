Latihan Militer Gabungan Korsel-AS Dipertimbangkan pada Pertengahan Agustus

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo menyatakan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan Agustus mendatang.Jeong dalam pertemuan komite pertahanan parlemen pada hari Selasa (28/07/20) mengatakan bahwa ada berbagai kesulitan dalam melakukan latihan militer gabungan akibat pandemi COVID-19, tetapi pihaknya bersama dengan AS sedang membicarakan pelaksanaannya pada pertengahan bulan Agustus.Dia menambahkan bahwa Korea Selatan akan memperketat protokol pencegahan penyakit bagi prajurit yang datang dari AS.Prajurit yang datang dari AS dapat mengikuti latihan gabungan tersebut jika dikonfirmasi negatif lewat dua kali tes PCR () yang dilakukan di pangkalan militer AS di Korea Selatan.Muncul perkiraan bahwa jumlah prajurit AS yang mendatangi Korea Selatan akan menurun pada latihan kali ini karena pandemi COVID-19.Jika hal tersebut terjadi, jadwal transfer hak kontrol operasi perang (OPCON) dari AS ke Korea Selatan akan terpengaruh.Sehubungan dengan itu, Jeong menyatakan pihaknya terpaksa harus menerima kondisi saat ini, tetapi tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan langkah-langkah terbaik dengan melakukan negosiasi bersama AS.