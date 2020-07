Perjanjian Swap Mata Uang Korsel-AS Diperpanjang untuk 6 Bulan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah sepakat untuk memperpanjang perjanjian pertukaran () mata uang senilai 60 miliar dolar AS untuk enam bulan ke depan.Bank Sentral Korea (BOK) mengatakan pada hari Kamis (30/07/20) bahwa BOK dan Bank Sentral AS, The Fed telah sepakat untuk memperpanjang kesepakatan swap mata uang bilateral yang awalnya akan berakhir pada tanggal 30 September, hingga 31 Maret tahun depan.Kedua belah pihak menandatangani kesepakatan pada bulan Maret untuk membantu menstabilkan ketidakstabilan pasar keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.BOK mengatakan meskipun dolar AS dan pasar valuta asing Korea baru-baru ini menunjukkan pergerakan yang stabil, kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian pertukaran mata uang tersebut mengingat ketidakpastian yang dipicu oleh pandemi.Korea Selatan saat ini memiliki perjanjian pertukaran mata uang bilateral senilai lebih dari 193 miliar dolar AS dengan delapan negara, termasuk Australia, Kanada, dan China.