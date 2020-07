Kemhan Korsel: Korsel dan AS Tidak Bahas Pemangkasan Pasukan Militer AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) tidak membahas pemangkasan jumlah pasukan militer AS di Korea Selatan.Juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan dalam pengarahan rutin pada hari Kamis (31/07/20) bahwa Korea Selatan dan AS bersepaham mengenai pentingnya peran pasukan militer AS di Korea Selatan demi perdamaian dan kestabilan di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut.Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS, Mark Esper secara resmi mengumumkan bahwa 6.400 orang prajurit AS di Jerman akan dipulangkan dan 5.600 orang prajurit lainnya dipindahkan ke negara lain di Eropa, sehingga hanya tersisa 24.000 orang prajurit AS di Jerman,Presiden AS, Donald Trump juga menyebut bahwa AS memangkas jumlah prajuritnya di Jerman karena Jerman tidak ingin membayar biaya pertahanannya. Oleh sebab itu, kemungkinan AS akan memangkas jumlah prajuritnya di Korea Selatan untuk meningkatkan pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS.Hingga saat ini, sekitar 26.000 orang prajurit AS sedang bertugas di Korea Selatan.