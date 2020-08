Perwakilan AS untuk Perundingan Biaya Pertahanan Korsel-AS Diganti

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Kamis (30/07/20) menyatakan bahwa ketua perundingan Amerika Serikat (AS) untuk Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measurement Agreement, SMA) telah diganti, namun perundingannya akan terus berlanjut tanpa hambatan.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Kim In-cheol dalam pengarahan rutinnya mengatakan bahwa Korea Selatan terus melakukan pembicaraan. Kim menambahkan bahwa Korea Selatan maupun AS mengharapkan agar kesepakatan dapat segera tercapai sesegera mungkin.Kementerian Luar Negeri AS pada hari Rabu (29/07/20) waktu setempat, menyatakan bahwa Penasihat Senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, James DeHart yang memimpin perundingan SMA telah ditunjuk sebagai koordinator untuk urusan Arktik. Namun, pengganti DeHart masih belum diumumkan.Sejak September tahun lalu, Korea Selatan dan AS menjalani perundingan SMA ke-11 yang seharusnya diterapkan pada tahun 2020 ini, tetapi hingga kini masih belum mencapai kesepakatan.Korea Selatan dan AS sebenarnya telah mencapai kesepatakan untuk kenaikan biaya pertahanan sebesar 13 persen pada akhir bulan Maret lalu, tetapi Presiden AS, Donald Trump menolaknya dan setelah itu belum ada kemajuan perundingan yang berarti.