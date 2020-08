Jika Terpilih, Biden Bersedia Kembalikan Dukungan AS untuk Pasukan Militernya di Korsel

Photo : YONHAP News

Kantor berita Amerika Serikat (AS), Associated Press (AP) menyatakan bahwa sikap pemerintah AS terhadap pasukan militernya di Korea Selatan dapat mengalami perubahan drastis, jika kandidat Partai Demokrat, Joe Biden menang dalam pemilu presiden AS November mendatang.AP melaporkan pada hari Minggu (02/08/20) waktu setempat, bahwa mantan wakil presiden AS tersebut dan pendukungnya telah mendorong perubahan utama dalam kebijakan luar negeri, dengan menekankan isu pasukan militer AS di Korea Selatan sebagai masalah yang harus ditangani dengan segera.Dikatakan bahwa Biden akan kembali ke sikap tradisional AS dalam mendukung penempatan pasukan militernya di Korea Selatan dan Jepang.AP juga mengatakan sikap AS terhadap pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un bisa kembali berubah karena Biden mengkritik hubungan pribadi antara Kim dan Presiden AS, Donald Trump.Dilaporkan pula meskipun perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri AS sulit untuk dilaksanakan, tetapi Biden secara pribadi memiliki pengalaman dalam hal kebijakan luar negeri, yang dinilai dapat mendorong perubahan tersebut.