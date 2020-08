AS: Pembatasan Ekspor Jepang terhadap Korsel Adalah Langkah Keamanan Negara

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan gugatan yang dilayangkan Korea Selatan terhadap pembatasan ekspor Jepang kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO), Amerika Serikat (AS) dipastikan telah mengklaim bahwa langkah keamanan pemerintah Jepang tidak dapat ditinjau di WTO.Menurut ringkasan hasil rapat dalam pertemuan rutin Badan Penyelesaian Sengketa WTO di Jenewa, Swiss pada akhir bulan lalu yang dirilis melalui situs WTO pada hari Senin (03/08/20), pihak AS menyinggung bahwa hanya Jepang yang dapat menilai tindakan yang diperlukan untuk keamanan negaranya sendiri.AS memandang bahwa Korea Selatan sebagai negara ketiga tidak layak untuk mengajukan pengaduannya kepada WTO terkait langkah pembatasan ekspor Jepang terhadap Korea Selatan dan WTO juga tidak pantas untuk mengambil keputusan atas masalah ini.AS mengkritik bahwa gugatan dari pemerintah Korea Selatan tersebut dapat memicu risiko yang serius kepada WTO, yang selama 70 tahun terakhir tetap bersikeras untuk tidak ikut campur tangan dalam masalah terkait keamanan.Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menyampaikan bahwa pernyataan AS tersebut memang merupakan pengulangan dari posisi sebelumnya, yang menekankan bahwa mereka tidak bermaksud untuk mendukung negara tertentu, namun WTO tidak dapat memeriksa langkah keamanan yang diambil oleh sebuah negara.