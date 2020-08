Korsel Laporkan 23 Kasus COVID-19 pada 3 Agustus

Photo : YONHAP News

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (Korea Centers for Disease Control and Prevention, KCDC) melaporkan hingga Senin (03/08/20) dini hari, terdapat tambahan 23 kasus COVID-19 di Korea Selatan, sehingga total kumulatif pasien COVID-19 di Korea Selatan menjadi 14.389 orang.Dari antara kasus baru tersebut, tiga kasus adalah transmisi lokal, sementara 20 kasus berasal dari luar negeri. Kasus transmisi lokal berada di angka satu digit selama tiga hari berturut-turut dan pada hari ini mencapai rekor terendah dalam 87 hari terakhir.Dilaporkan bahwa jumlah rata-rata kasus penularan lokal yang dilaporkan dalam dua pekan terakhir adalah 16,9 orang per hari, dan turun ke angka 9,9 orang per hari dalam seminggu terakhir.Sementara persentase kasus dengan jalur penularan yang tidak diketahui selama dua minggu terakhir mencapai 6,6 persen, melewati kisaran lima persen yang ditargetkan oleh pemerintah Korea Selatan.Di tengah pandemi yang berkepanjangan, pemerintah Korea Selatan sedang mempertimbangkan cara untuk memberikan dukungan lebih kepada para tenaga medis dan para pejabat di otoritas kesehatan yang bertarung melawan COVID-19.Masyarakat disarankan untuk menjaga diet yang seimbang dan melakukan olahraga sederhana di dalam ruangan setiap harinya sambil terus mematuhi imbauan jaga jarak sosial.