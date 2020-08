Kemlu AS Angkat Negosiator Baru untuk Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah resmi mengangkat Donna Welton sebagai kepala negosiator yang baru untuk Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measurement Agreement, SMA) antara Korea Selatan dan AS.Welton akan bertugas untuk melakukan negosiasi SMA dengan Korea Selatan dan Jepang, serta mengurus segala urusan kerja sama terkait pertahanan.Welton pernah bertugas sebagai Wakil Duta Besar AS untuk Kabul, Afghanistan dan sebelumnya pernah bekerja di perwakilan AS di Jepang, Indonesia, hingga PBB.Welton diketahui lancar dalam berbahasa Jepang dan juga pernah belajar bahasa Korea, Indonesia, Jerman, hingga Filandia. Dia akan menangani proses negosiasi pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS mulai musim gugur tahun ini.Sementara itu, pihak negosiator dua negara telah hampir menyepakati kenaikan biaya pertahanan sebesar 13 persen pada akhir Maret lalu, namun terpaksa menghadapi jalan buntu karena ditolak oleh Presiden AS, Donald Trump yang meminta kenaikan sebesar 50 persen.