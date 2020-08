WHO Berikan Bantuan Senilai 940 Ribu Dolar AS kepada Korut untuk Penanggulangan COVID-19

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan senilai 940 ribu dolar AS kepada Korea Utara untuk penanggulangan COVID-19.Radio Free Asia (RFA) menyatakan pada hari Selasa (04/08/20) bahwa WHO telah memberikan dukungan dana sebesar 320 juta dolar AS kepada 58 negara di dunia mulai Februari hingga akhir Juni 2020 dan 0,3 persen atau 940 ribu dolar AS merupakan dukungan untuk Korea Utara.Iran mendapatkan dukungan dana yang paling banyak senilai 75 juta dolar AS disusul oleh Nigeria, Kongo, Sudan Selatan, Afghanistan, dan seterusnya.Dukungan yang diberikan WHO kepada Korea Utara antara lain adalah seribu set reagen utama untuk pemeriksaan COVID-19 dan 900 unit alat pelindung diri (APD).Sementara itu, 1.211 orang warga Korea Utara yang mendapat pemeriksaan COVID-19 sampai tanggal 16 Juli lalu semuanya dikonfirmasi negatif.