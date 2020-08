Trump: Jika Tidak Ada Pilpres AS, Saya Mungkin Sedang Berunding dengan Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa dirinya mungkin sedang berunding dengan Korea Utara jika tidak ada pemilihan presiden AS.Trump dalam wawancara dengan Fox News melalui telepon pada hari Rabu (05/08/20) waktu setempat, mengatakan dirinya mungkin sedang berunding dengan Iran, China, dan Korea Utara dalam 24 jam terakhir jika ia tidak perlu mempersiapkan diri untuk pemilihan presiden AS pada bulan November mendatang.Dalam wawancara itu, Trump juga menyebut bahwa ketiga negara tersebut juga menginginkan kesepakatan dalam perundingan dan hubungan AS dengan Korea Utara juga masih baik.Terpisah dengan pernyataan Trump tersebut, Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS Urusan Korea Utara, Alex Wong dalam acara rapat dengar pendapat Senat AS pada hari Rabu, mengatakan bahwa AS sudah siap berunding dengan Korea Utara dan memperkuat peran China dalam melaksanakan sanksi terhadap Korea Utara.Trump pada tanggal 7 Juli lalu juga sempat menyinggung pertemuan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Namun, di saat hanya tersisa 90 hari hingga pilpres AS, kemungkinan diadakannya konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Korea Utara dan AS semakin tidak jelas.Sebutan Trump tentang negosiasi dengan Korea Utara ditafsirkan akan ada hasilnya jika ia memenangi pilpres kali ini.