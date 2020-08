Photo : YONHAP News

Samsung Electronics mengadakan acara “Galaxy Unpacked” pada hari Rabu (06/08/20) malam dan meluncurkan lima produk terbarunyaAcara ini untuk pertama kalinya digelar secara virtual karena pandemi COVID-19. Hingga saat ini, Samsung selalu mengadakan acara tersebut di New York atau San Francisco dan mengundang tiga hingga empat ribu tamu di bidang industri terkait.Kali ini, Samsung mengadakan acara tersebut di sebuah studio di Seoul sementara sekitar 300 penggemar Galaxy di seluruh dunia terhubung melalui konferensi video.Samsung meluncurkan lini Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold2, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live dan Galaxy Tab S7.Lini Galaxy Note 20 hadir dalam dua model, yakni Galaxy Note 20 dan Galaxy Note 20 Ultra. Keduanya hadir dengan fitur unggulannya yakni S Pen dengan chipset terbaru Snapdragon 865 Plus atau Exynos 990.Galaxy Note 20 dibekali layar AMOLED dengan desain Infinity-O ataudengan bentang layar sebesar 6,3 inci dan60 Hz. Terdapat tiga kamera yang terdiri dari kamera12 MP F1.8,64 MP F2.0, dan12 MP F2.2.Sementara Galaxy Note 20 Ultra dibekali dengan bentang layar yang lebih besar yakni 6,9 inci denganmencapai 120 Hz. Konfigurasi kameranya adalah108 MP F1.8,12MP F3.0 dan12MP F2.2. Selain itu, Galaxy Note 20 Ultra juga dilengkapi dengan sensoruntuk fokus kamera yang lebih cepat.Samsung juga merilis lanjutan dari ponsel layar lipat pertamanya, Galaxy Fold dalam acara ini. Seri terbarunya, Galaxy Z Fold2 hadir dengan layar luar berbentang 6,2 inci dan layar utama 7,6 inci. Selain itu, Samsung juga kembali berkolaborasi dengan rumah mode ternama New York, Thom Browne untuk menghadirkan edisi terbatas Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition.Galaxy Buds Live memiliki fitur(ANC) dan merupakan produk earphone nirkabel Samsung pertama yang menawarkan fungsi tersebut.Galaxy Watch3 hadir dengan fituryang dapat mengirim pesan SOS ke kontak darurat ketika pengguna terjatuh dengan keras di luar ruangan.Galaxy Tab S7 dan S7+ merupakan komputer tablet dari Samsung juga dilengkapi kemampuan respon S Pen yang lebih baik, layar dengan120 Hz, dan pilihan konektivitas 5G.