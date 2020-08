PDB Korsel Diperkirakan Naik ke Peringkat ke-9 di Dunia

Photo : YONHAP News

Terlepas dari kemungkinan pertumbuhan negatif pada tahun ini, produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan diperkirakan akan naik dari yang sebelumnya di peringkat ke-12 menjadi peringkat ke-9 di dunia.Pertumbuhan tersebut diakibatkan skala PDB Kanada, Rusia, dan Brasil yang merosot tajam akibat pandemi COVID-19.Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) pada hari Senin (10/08/20), PDB riil Korea Selatan untuk tahun ini diperkirakan akan mencapai 1,54 triliun dolar AS, hanya jika tidak ada gelombang kedua COVID-19.Angka tersebut berada di peringkat ke-9 terbesar di antara 46 negara di dunia pada tahun ini.Meskipun PDB rill AS turun 5,7 persen pada tahun ini, skala ekonomi AS menempati peringkat teratas di dunia dengan nilai PDB rill mencapai 20,23 triliun dolar AS, disusul oleh China yang mencapai 13,83 triliun dolar AS.