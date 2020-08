Korsel Sumbang 750 Buah Buku Anak-anak ke Singapura

Photo : KBS News

Kedutaan Besar Korea Selatan di Singapura dilaporkan telah menyumbang sekitar 750 buah buku anak-anak Korea Selatan ke Singapura.Kedubes Korea Selatan di Singapura menyatakan bahwa pada bulan Juli lalu, pihaknya telah menyumbang total lebih dari 750 buah buku, termasuk buku-buku dongeng tradisional seperti, "The Sky Fairy and the Woodcutter".Buku anak-anak yang sudah disumbangkan ke Singapura itu semuanya dituliskan dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris secara bersamaan.Duta Besar Korea Selatan untuk Singapura, Ahn Yong-jib dan Ketua Komite Perpustakaan Singapura, Ng Cher Pong telah mengadakan pembicaraan melalui video pada tanggal 7 Agustus lalu untuk memperkokoh hubungan persabahatan dan kerja sama bilateral.Buku-buku sumbangan tersebut akan ditempatkan di Perpustakaan Nasional Singapura, 23 perpustakaan lokal, dan bus Molly, yang merupakan bus perpustakaan keliling untuk menjangkau anak-anak yang tidak mudah mendapat akses ke perpustakaan umum di negara tersebut.