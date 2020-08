Wakil Ketua JCS: Pertahanan Misil AS “Sangat Efektif” untuk Lawan ICBM Korut

Photo : YONHAP News

Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan (Joint Chiefs of Staff, JCS) Amerika Serikat (AS), John Hyten mengatakan bahwa AS memiliki sistem pertahanan yang kuat dan "sangat efektif" terhadap rudal balistik antarbenua (, ICBM) Korea Utara.Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Hyten saat berdiskusi dengan wadah pemikir yang berbasis di Washington, Hudson Institute, yang direkam sebelumnya dan disiarkan pada hari Rabu (12/08/20) waktu setempat.Ketika ditanya tentang kesiapan AS untuk menanggapi ancaman rudal seperti ICBM Korea Utara, Hyten mengatakan bahwa menurutnya pertahanan rudal dalam negeri AS terkait dengan Korea Utara sangatlah kuat.Dia mengatakan bahwa pencegat rudal milik AS, yang sebagian besar terletak di Alaska dan juga di California, akan sangat efektif dalam melawan ancaman itu.Namun Hyten menambahkan, kemampuan pertahanan rudal perlu dimodernisasi untuk menanggapi ancaman yang berkembang di seluruh dunia.Dia mengatakan bahwa mereka tidak efektif melawan ancaman lain dan AS harus memastikan untuk terus mengembangkan kapasitas penanganan, tidak hanya ancaman yang berkembang dari Korea Utara dan potensi ancaman dari Iran, tetapi juga ancaman yang mungkin muncul dari tempat lain.