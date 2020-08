Pompeo Kirim Pesan Perayaan Hari Kemerdekaan Korea

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo pada hari Kamis (13/08/20) waktu setempat. mengeluarkan pesan perayaan Hari Kemerdekaan Korea yang jatuh pada tanggal 15 Agustus, yang menandai hari bangsa Korea dibebaskan dari pemerintahan kolonial Jepang.Dalam jumpa pers oleh Kementerian Luar Negeri AS, Pompeo mengatakan bahwa atas nama pemerintah Amerika Serikat dan rakyat Amerika, ia menyampaikan harapan terbaik kepada Korea Selatan dan rakyat Korea di mana pun mereka berada pada Hari Kemerdekaan Korea ini.Pompeo mengatakan bahwa kekuatan abadi dari aliansi kedua negara adalah kekuatan untuk kemajuan demokrasi, kemakmuran, dan kebebasan di kawasan Indo-Pasifik dan seluruh dunia.Dia menambahkan bahwa AS merayakan nilai-nilai bersama, hubungan antar-warga, dan persahabatan jangka panjang yang membentuk ikatan kuat antara kedua negara dan membentuk dasar kerja sama mereka saat menangani tantangan global.Pompeo mendoakan rakyat Korea pada Hari Kemerdekaan Korea yang damai, dengan mengatakan dia menantikan kemitraan yang berkelanjutan.Dalam pesan serupa pada tahun 2018, Pompeo menyebutkan kerja sama sekutu pada denuklirisasi final Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi, tetapi tidak menyebutkan Korea Utara pada tahun lalu dan tahun ini.