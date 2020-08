Buku Terbaru Karya Jurnalis Terkemuka AS Berisi Surat Pribadi Trump dan Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Isi dari puluhan surat surat pribadi yang dipertukarkan antara Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un akan dimuat ke dalam sebuah buku baru ciptaan jurnalis terkemuka AS.Sejumlah media Amerika Serikat (AS) seperti CNN dan The Hill pada hari Rabu (12/08/20) waktu setempat, memberitakan bahwa penerbit Simon & Schuster akan menerbitkan buku berjudul "Rage" yang ditulis oleh Bob Woodward pada tanggal 15 September mendatang.Bob Woodward merupakan seorang wartawan AS yang meraih dua kali penghargaan Pulitzer dengan laporannya tentang skandal Watergate yang melibatkan mantan Presiden AS, Richard Nixon pada tahun 1972.Buku yang dirilis kali ini menarik perhatian karena berisi hubungan antara Trump dan Kim Jong-un serta kebijakan AS terhadap Korea Utara.Penerbit Simon & Schuster menyatakan bahwa ada sebanyak 25 surat pribadi yang dipertukarkan antara Trump dan Kim."Rage" merupakan buku keduanya tentang Presiden Trump dan buku pertamanya berjudul "Fear" melaporkan urusan pemerintahan Trump tahun 2018.