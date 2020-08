Korsel dan AS Akan Lakukan Latihan Militer Gabungan pada 18-28 Agustus

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan memulai latihan gabungan militer tahunan mereka pada hari Selasa (18/08/20) besok.Kepala Staf Gabungan (Joint Chiefs of Staff, JCS) Korea Selatan mengatakan pada hari Minggu (16/08/20) bahwa Latihan Pos Komando Gabungan (combined command post training, CCPT) dalam bentuk simulasi komputer akan dimulai pada hari Selasa dan berlangsung hingga tanggal 28 Agustus dengan mempertimbangkan perkembangan situasi COVID-19 dan berbagai faktor lainnya.Otoritas militer Korea Selatan dan AS untuk pertama kalinya merilis jadwal latihan gabungan mereka secara resmi.Kedua negara pada awalnya berencana untuk memulai latihan pada hari Minggu kemarin, tetapi menangguhkannya setelah seorang perwira Angkatan Darat Korea Selatan yang seharusnya mengambil bagian dalam latihan tersebut dinyatakan positif COVID-19.Skala latihan rencananya akan diperkecil dibandingkan latihan sebelumnya dan hanya akan diadakan pada siang hari, karena jumlah tentara militer Korea Selatan dan AS yang akan dikerahkan dalam latihan tersebut dilaporkan telah dikurangi akibat COVID-19.JCS mengatakan bahwa latihan tersebut terutama akan berfokus untuk mempertahankan postur pertahanan gabungan dan sekutu juga akan melakukan sebagian latihan untuk mempersiapkan Korea Selatan dalam transfer hak kontrol masa operasi perang (OPCON) dari AS.Namun akibat pandemi COVID-19, pemeriksaan kemampuan operasional penuh (Full Operational Capability, FOC) diharapkan akan dilakukan pada tahun depan.