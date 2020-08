Trump Kembali Nyatakan Dirinya Berhubungan Baik dengan Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan pada hari Senin (17/08/20) waktu setempat bahwa pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden China, Xi Jinping, dan Presiden Turki, Recep Erdogan sebagai "pemain catur kelas dunia".Pernyataan tersebut dikeluarkan saat ia berpidato dalam kampanye di Wisconsin sambil mengkritik pesaingnya, mantan Wakil Presiden AS, Joe Biden.Trump mengatakan bahwa satu hal yang dia pahami adalah Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, dan Recep Erdogan adalah "pemain catur kelas dunia".Ditambahkan bahwa mereka semua mengimpikan Joe Biden. Pernyataan tersebut ditafsirkan bahwa apabila Biden menang dalam pemilihan presiden AS, hal itu akan menguntungkan negara-negara tersebut dan AS mengalami kerugian.Trump juga mengatakan bahwa jika dia kembali terpilih, dia akan segera mencari kesepakatan baru dengan Iran, dan dia tetap menjalani hubungan yang baik dengan Kim Jong-un.