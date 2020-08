Kemlu AS: Korsel dan AS Akan Koordinasi Upaya Diplomatik Secara Rutin Lewat Kelompok Kerja

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Korea Selatan dan AS akan mengatur upaya diplomatik, pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara, dan kolaborasi antar-Korea melalui pertemuan rutin.Sebutan Kementerian Luar Negeri AS itu disampaikan melalui juru bicaranya pada hari Selasa (18/08/20) waktu setempat, ketika sejumlah media menanyakan tentang usulan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Lee In-young untuk mengonfirmasi kembali peran dasar kelompok kerja Korea Selatan-AS.Kemlu AS menerangkan bahwa Korea Selatan dan AS telah sepakat untuk membuat kelompok kerja pada akhir Oktober 2018 lalu dan bermaksud untuk memperkuat koordinasi erat terkait diplomasi, upaya denuklirisasi, pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara, dan kerja sama antar-Korea.Menteri Lee dalam pertemuan dengan Duta Besar AS untuk Korea Selatan, Harry Harris di kantor pemerintah Seoul pada hari Selasa kemarin, menuturkan bahwa peran kelompok kerja Korea Selatan dan AS berorientasi untuk mempercepat perkembangan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara, serta kebijakan perdamaian Semenanjung Korea.Harris membalas bahwa kelompok kerja merupakan mekanisme yang efektif dan AS mendukung sistem pembicaraan melalui kelompok kerja. Selanjutnya, dia menambahkan AS sangat mendukung kerja sama antara Korea Selatan dan Korea Utara melalui kelompok kerja tersebut.