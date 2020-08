Latihan Militer Korsel-AS Dimulai, AS Terbangkan Enam Unit Pesawat Pengebom di Selat Korea

Photo : YONHAP News

Sebanyak enam unit pesawat pengebom Amerika Serikat (AS) menerbangi langit Selat Korea sejalan dengan dimulainya latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS.Penerbangan enam pesawat pengebom AS itu dianggap tidak umum dan dianalisis bahwa AS berupaya untuk mengirim pesan peringatan yang keras bagi Korea Utara dan China.Menurut Pacific Air Forces (PACAF) AS pada hari Rabu (19/08/20), pihaknya menerbangkan empat unit pesawat pengebom strategis, B-1B Lancer dan dua unit pesawat pengebom, B-2 Spirit Stealth di sekitar Selat Korea dan Jepang sepanjang hari pada hari Senin (17/08/20).Dua unit B-1B berangkat dari pangkalan Angkatan Udara AS di Texas dan dua unit B-1B lainnya berasal dari pangkalan di Guam. Kemudian dua unit B-2 berangkat dari pangkalannya di Diego Garcia di Samudra Hindia.Angkatan Udara AS menjelaskan bahwa tugas pesawat pengebom tersebut adalah memperlihatkan kemampuannya dalam menyampaikan opsi serangan jarak jauh yang telah siap dan fatal kepada para komandan perang di berbagai belahan dunia di mana saja, kapan saja.Para pakar militer menganalisis bahwa penerbangan tersebut mencerminkan pendapat Komandan Pasukan AS di Korea Selatan (United States Forces Korea, USFK), Robert Abrams bahwa latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS yang dimulai pada hari Selasa (18/08/20) kemarin harus berfokus pada verfikasi untuk kesiapsiagaan pertahanan bersama.