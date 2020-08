Korsel dan AS Kembali Lakukan Negosiasi Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : KBS News

Pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) kembali melakukan negosiasi pembagian biaya pertahanan antara kedua negara, tetapi tidak mencapai kesepakatan selain hanya kembali mengonfirmasi pendapat masing-masing.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, perwakilan khusus dari Korea Selatan, Jeong Eun-bo dan perwakilan baru AS, Donna Welton tengah melakukan negosiasi Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measurement Agreement, SMA) antara Korea Selatan dan AS melalui kontak telepon danWelton yang diangkat pada tanggal 3 Agustus lalu menangani negosiasi pembagian biaya pertahanan dengan masing-masing negara yang menempati pasukan AS, termasuk Korea Selatan dan Jepang.Dalam negosiasi virtual tersebut, Korea Selatan dan AS sepaham dalam meneruskan pembicaraan untuk menyelesaikan masalah pembagian biaya pertahanan dengan segera, tetapi tidak dapat menyepakati rincian-rinciannya.Korea Selatan dan AS telah melakukan negosiasi SMA untuk diterapkan pada tahun ini sejak September 2019 dan perwakitan kedua pihak sempat mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkannya sebesar 13 persen dari biaya tahun lalu.Namun, kesepakatan sementara itu tidak diterima oleh Presiden AS, Donald Trump dan negosiasinya dihentikan.