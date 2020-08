Bill Gates Puji Korsel dalam Hal Protokol Pencegahan COVID-19

Photo : KBS News

Pendiri Microsoft, Bill Gates memberikan penilaian yang tinggi terkait kebijakan pencegahan penyakit Korea Selatan.Dalam sebuah rekaman wawancara virtual yang diumumkan The Economist pada hari Kamis (20/08/20), Bill Gates menyebut Korea Selatan sebagai negara yang menakjubkan dalam menangani pandemi COVID-19.Dia menguraikan bahwa Korea Selatan serius dalam melacak orang yang melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19 dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit dengan baik sehingga kasus positif dan kematian berhasil ditahan dalam jumlah yang relatif sedikit.Gates kembali menyebut Korea Selatan sebagai teladan dalam memaparkan penyebab penyebaran COVID-19 yang tidak terkontrol di Amerika Serikat.Berlainan dengan AS, menurutnya Korea Selatan melakukan protokol pencegahan penyakit semaksimal mungkin dengan mendorong perusahaan-perusahaan swasta.Pebisnis AS itu menambahkan pengalaman dengan SARS dan MERS sebelumnya tentu membantu Korea Selatan dalam mengambil tindakan sesuai dengan sigap.Wawancara Gates itu diadakan sebelum merebaknya kembali COVID-19 akhir-akhir ini di Korea Selatan akibat klaster gereja di Seoul.