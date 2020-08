AS: Korsel dan AS Teruskan Pembicaraan Pembagian Biaya Pertahanan dari Segi Pembagian Tugas Keamanan

Photo : KBS News

Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik-Militer Amerika Serikat (AS), Clarke Cooper pada hari Kamis (20/08/20) waktu setempat, mengatakan bahwa Korea Selatan dan AS meneruskan pembicaraan untuk pembagian biaya pertahanan dari segi pembagian tugas keamanan di Semenanjung Korea, bukan hanya pembagian biayanya semata.Ungkapan Cooper itu ditafsirkan bahwa pihaknya berupaya menekankan perlunya kenaikan biaya pertahanan Korea Selatan karena perundingan pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan AS merupakan masalah pembagian tugas yang terkait dengan keamanan di Semenanjung Korea.Cooper dalam pengarahan virtual mengujarkan bahwa perundingan pembagian biaya pertahanan dengan Korea Selatan tidak berhenti dan pihaknya akan kembali melakukan pembahasan.Perundingan pembagian biaya pertahanan Korea Selatan dan AS tidak kunjung menemukan titik temu antara permintaan kedua pihak. Korea Selatan menuntut kenaikan sebesar 13 persen sedangkan AS menuntut kenaikan sebesar 50 persen.