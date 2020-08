Photo : YONHAP News

Single baru berbahasa Inggris dari BTS, "Dynamite" telah membuat sejarah dengan menduduki puncak tangga lagu di platform streaming musik terbesar, Spotify.Menurut Big Hit Entertainment pada hari Minggu (23/08/20), lagu tersebut debut di posisi pertama di chart harian "Global Top 50 Spotify" pada tanggal 21 Agustus.Pencapaian tersebut tidak hanya menandai peringkat pertama BTS dalam chart "Top 50 Global Spotify", tetapi juga menjadikan lagu pertama dari artis Korea Selatan mana pun yang pernah menempati puncak tangga lagu tersebut.Rekor sebelumnya dibuat oleh grup BLACKPINK dengan lagu berjudul, "How You Like That," yang berada di posisi kedua pada bulan Juni lalu."Dynamite" memuncaki chart tersebut setelah mengumpulkan lebih dari 7,77 juta streaming di seluruh dunia pada hari pertama rilisnya.