Trump Resmi Menjadi Kandidat Partai Republik untuk Pilpres AS 2020

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump secara resmi dinobatkan sebagai kandidat Partai Republik AS untuk pemilihan presiden yang ditetapkan pada tanggal 3 November yang akan datang.Partai Republik pada hari Senin (24/08/20) waktu setempat, mengadakan konvensi nasional di Charlotte, North Carolina dan menyelesaikan pemungutan suara pencalonan yang mengonfirmasi Trump sebagai calonnya.Dalam pemungutan suara berdasarkan daftar negara bagian, Trump mendapatkan suara dari semua 336 delegasi yang berkumpul di konvensi tersebut, enam dari setiap negara bagian dan teritorial.Partai itu juga secara resmi mencalonkan kembali Wakil Presiden AS, Mike Pence.Trump dijadwalkan menyampaikan pidato penerimaannya pada hari Jumat (28/08/20), setelah Pence pada hari Kamis (27/08/20).