Kemlu Korsel Akan Berupaya untuk Adakan Dialog Antara Dua Korea dan AS

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan berencana untuk mengatur strategi dengan Amerika Serikat (AS) demi mengadakan kembali negosiasi denuklirisasi antara Korea Utara dan AS yang tetap berada di jalan buntu.Dalam laporan tugas yang diserahkan oleh kementerian tersebut pada hari Selasa (25/08/20), pihaknya menyatakan akan aktif melakukan upaya diplomatik untuk mendorong kembali dialog antara dua Korea dan AS.Ditambahkan bahwa pihaknya akan melanjutkan negosiasi secara komprehensif untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea, serta perbaikan hubungan antara dua Korea dan hubungan antara Korea Utara dan AS.Selain itu, kementerian akan melakukan kerja sama internasional untuk membentuk Zona Perdamaian Internasional di Zona Demiliterisasi (DMZ).Bersama dengan upaya tersebut, pihaknya juga akan berupaya untuk menetapkan Perjanjian Khusus Pembagian Biaya Pertahanan (Special Measurement Agreement, SMA) dengan AS secara rasional.Apabila kondisi COVID-19 membaik, dikatakan bahwa kementerian akan segera membahas kunjungan Presiden China, Xi Jinping ke Korea Selatan, serta juga meningkatkan kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah untuk menghadapi konflik antara AS dan China.Terkait hubungan dengan Jepang, pemerintah Korea Selatan tetap berupaya untuk mengadakan dialog demi memecahkan berbagai isu antar negara, seperti isu kerja paksa di masa perang, penetapan kembali Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (General Security of Military Information Agreement, GSOMIA), dan sebagainya.