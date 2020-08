Video Musik BTS

Photo : YONHAP News

Video musik single terbaru BTS berjudul, "Dynamite" mencapai 200 juta penanyangan setelah mencapai 100 juta penayangan dalam waktu yang tersingkat di dunia.Big Hit Entertainment pada hari Rabu (26/08/20) menyampaikan bahwa video musik "Dynamite" telah ditonton sebanyak 200 juta kali di YouTube hingga hari Rabu pukul 01.00 waktu Korea.Prestasi itu diciptakan hanya dalam waktu empat hari 12 jam setelah resmi dirilis pada tanggal 21 Agustus lalu dan tercatat sebagai video musik pertama yang melebihi 200 juta penayangan di YouTube dalam waktu paling singkat.Sebelumnya, musik video BLACKPINK berjudul "How You Like That" sempat mencetak 200 juta penayangan dalam tujuh hari.BTS juga memecahkan rekornya sendiri, yakni 200 juta penayangan dengan lagu "Boy With Luv" yang pada saat ini membutuhkan waktu 11 hari 19 jam 42 menit.Di samping itu, lagu "Dynamite" berhasil menduduki posisi atas dalam beberapa tangga musik terkenal di dunia, sepertinya peringkat kedua di "Global Top 50 Spotify".