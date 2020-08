AS Keluarkan Peringatan terhadap Peretas Korut yang Menargetkan Bank

Photo : Getty Images Bank

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengeluarkan peringatan pada hari Rabu (26/08/20) waktu setempat, terhadap para peretas Korea Utara yang menargetkan bank-bank di negara lain.Departemen Keuangan AS, Biro Investigasi Federal (FBI), Komando Siber AS, dan Badan Keamanan Siber dan Keamanan Infrastruktur Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengeluarkan sebuah peringatan bersama.Otoritas federal AS mengatakan bahwa "para peretas siber pemerintah Korea Utara" menggunakanuntuk mendapatkan akses ilegal ke bank-bank di banyak negara dalam melakukan penipuan transfer uang internasional dan pembayaran tunai ATM.Mereka mengatakan, BeagleBoyz, salah satu bagian dari biro umum pengintaian pemerintah Korea Utara, bertanggung jawab atas aksi pembayaran tunai ATM berbasis dunia maya yang diidentifikasi secara publik sebagai "FASTCash" pada Oktober 2018.Peringatan itu muncul di tengah kebuntuan berkepanjangan dalam negosiasi nuklir antara Korea Utara dan AS dan sekitar 70 hari menjelang pemilihan presiden AS.